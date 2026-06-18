الخميس 2026-06-18 08:23 ص

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء كميات من القمح

"الصناعة والتجارة" تطرح عطاء لشراء كميات من القمح
تعبيرية
 
الخميس، 18-06-2026 07:55 ص
الوكيل الإخباري-   طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن قمح.اضافة اعلان


ودعت الوزارة، الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

واشترطت عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ فتح العروض وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
 
 


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