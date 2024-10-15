الضريبة: غرامات على أطباء ومهنيين إذا لم يسجلوا بنظام الفوترة الوطني

وأوضح أبو علي ان الرسائل النصية التي تم توجيهها الى بعض الأطباء والمهنيين جاءت في إطار المتابعة والتعاون المستمر للذين لم يقوموا حتى الآن بالتسجيل والانضمام الى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إذ تم دعوتهم فيها للتسجيل بالنظام وتقرر منحهم مهلة للقيام بالتسجيل والانضمام الى النظام قبل تطبيق وفرض أي غرامات عليهم نتيجة عدم القيام بالتسجيل.
ودعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع الأطباء الى الذين لم يقوموا حتى الآن إلى الانضمام استكمالا لانضمام بقية الأطباء الى نظام الفوترة الوطني تجنبا للتعرض للغرامات القانونية.
ويمكن الانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الالكتروني من خلال الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الالكتروني https://www.istd.gov.jo/ ثم يتم الضغط على نظام الفوترة الوطني الالكتروني ويتم بعد ذلك اختيار التسجيل والربط مع نظام الفوترة الوطني الالكتروني بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الشاشة التالية. ويتم الضغط على عبارة مستخدم جديد. ثم يتم تعبئة الرقم الضريبي وكلمة المرور الخاصة بالخدمات الالكترونية.
وأوضحت الدائرة أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
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