الضريبة: غرامات على أطباء ومهنيين إذا لم يسجلوا بنظام الفوترة الوطني

الوكيل الإخباري- وجه مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي شكره الى جميع الشركات والمنشآت والأفراد الذين بادروا للتسجيل في نظام الفوترة الوطني الالكتروني والبالغ عددهم حوالي 100 ألف مشترك من مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية بما فيهم أعضاء النقابات المهنية حيث ان أعضاء النقابات المهنية كافة ملزمون بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني.

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وأوضح أبو علي ان الرسائل النصية التي تم توجيهها الى بعض الأطباء والمهنيين جاءت في إطار المتابعة والتعاون المستمر للذين لم يقوموا حتى الآن بالتسجيل والانضمام الى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إذ تم دعوتهم فيها للتسجيل بالنظام وتقرر منحهم مهلة للقيام بالتسجيل والانضمام الى النظام قبل تطبيق وفرض أي غرامات عليهم نتيجة عدم القيام بالتسجيل.



ودعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع الأطباء الى الذين لم يقوموا حتى الآن إلى الانضمام استكمالا لانضمام بقية الأطباء الى نظام الفوترة الوطني تجنبا للتعرض للغرامات القانونية.



ويمكن الانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الالكتروني من خلال الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الالكتروني https://www.istd.gov.jo/ ثم يتم الضغط على نظام الفوترة الوطني الالكتروني ويتم بعد ذلك اختيار التسجيل والربط مع نظام الفوترة الوطني الالكتروني بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الشاشة التالية. ويتم الضغط على عبارة مستخدم جديد. ثم يتم تعبئة الرقم الضريبي وكلمة المرور الخاصة بالخدمات الالكترونية.