"الطاقة": ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

ووفقا للنشرة، بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) 693 دولارا للطن مقارنة مع 662 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 5 بالمئة، وارتفع معدل سعر البنزين (أوكتان 90) من 642 إلى 672 دولارا للطن, وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 5 بالمئة.
كما ارتفع معدل سعر الديزل من 572 إلى 601 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 5 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 601 إلى 629 دولارا للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 5 بالمئة، كما ارتفع معدل سعر زيت الوقود من 427 إلى 447 دولارا للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4 بالمئة.
بالمقابل، بلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر حزيران الحالي 578 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في أيار الماضي والذي بلغ حوالي 595 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة.
من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر حزيران الحالي إلى 71 دولارا للبرميل مقارنة مع 67 دولارا في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 5 بالمئة.
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