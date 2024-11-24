الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

ووفقا للنشرة ارتفعت أسعار البنزين اوكتان 90 من 659 دولارا إلى 663 دولارا بنسبة 1 بالمئة، واوكتان 95 من 714 دولارا إلى 719 دولارا وبنسبة 1 بالمئة.
وارتفع الديزل من 640 دولارا إلى 641 دولارا وبنسبة 0.1 بالمئة، والكاز من 690 دولارا إلى 691 دولارا وبنسبة 0.2 بالمئة.
كما انخفض سعر زيت الوقود من 442 دولارا إلى 436 دولارا وبنسبة 1 بالمئة، فيما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الثاني الحالي إلى 631 دولارا مقارنة مع معدل سعره في شهر تشرين الأول الماضي الذي بلغ 621 دولارا وبنسبة 2 بالمئة.
وارتفع سعر خام برنت من 73 دولارا إلى 74 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 1 بالمئة.
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