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الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

محطة محروقات
محروقات
الأربعاء، 08-01-2025 05:12 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من كانون الثاني الحالي مقارنة بأسعارها في كانون الأول الماضي بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووفقا للنشرة، ارتفع معدل سعر البنزين اوكتان 95 من 722 دولارا للطن الى 734 دولارا، بنسبة 2 بالمئة، وأوكتان 90 من 690 دولارا إلى 708 دولارات، بنسبة 3 بالمئة.


وارتفع الديزل من 638 دولارا للطن إلى 666 دولارا، بنسبة 4 بالمئة، والكاز من 681 دولارا إلى 697 دولارا، بنسبة 2 بالمئة، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 437 دولارا الى 450 دولارا، بنسبة 3 بالمئة.


وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في كانون الثاني الحالي إلى 618 دولارا مقارنة بمعدل سعره في كانون الأول الماضي الذي بلغ 631 دولارا، بنسبة 2 بالمئة.


وارتفع معدل خام برنت من 74 دولارا للبرميل الى 77 دولارا، بنسبة 4 بالمئة.

 
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