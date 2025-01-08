الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

ووفقا للنشرة، ارتفع معدل سعر البنزين اوكتان 95 من 722 دولارا للطن الى 734 دولارا، بنسبة 2 بالمئة، وأوكتان 90 من 690 دولارا إلى 708 دولارات، بنسبة 3 بالمئة.
وارتفع الديزل من 638 دولارا للطن إلى 666 دولارا، بنسبة 4 بالمئة، والكاز من 681 دولارا إلى 697 دولارا، بنسبة 2 بالمئة، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 437 دولارا الى 450 دولارا، بنسبة 3 بالمئة.
وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في كانون الثاني الحالي إلى 618 دولارا مقارنة بمعدل سعره في كانون الأول الماضي الذي بلغ 631 دولارا، بنسبة 2 بالمئة.
وارتفع معدل خام برنت من 74 دولارا للبرميل الى 77 دولارا، بنسبة 4 بالمئة.
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