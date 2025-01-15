الأربعاء 2025-01-15 05:02 م
 

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

محطة محروقات
محروقات
الأربعاء، 15-01-2025 04:30 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من كانون الثاني الحالي مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه، بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووفقا للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين أوكتان 95 من 734 دولارا للطن إلى 740 دولارا، بنسبة 1بالمئة، وأوكتان 90 من 708 دولارات إلى 719 دولارا، بنسبة 2 بالمئة.


وارتفع الديزل من 666 إلى 684 دولارا للطن بنسبة 3 بالمئة، والكاز من 697 إلى 716 دولارا بنسبة 3 بالمئة، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 450 إلى 465 دولارا للطن بنسبة 3 بالمئة.


وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في كانون الثاني الحالي إلى 618 دولارا مقارنة بمعدل سعره في كانون الأول الماضي الذي بلغ 631 دولارا، بنسبة 2 بالمئة.


وارتفع معدل خام برنت من 77 إلى 80 دولارا للبرميل، بنسبة 4 بالمئة.

 
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