الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميًا في الأسبوع الأول من شباط الحالي، مقارنةً مع أسعارها خلال كانون الثاني الماضي، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.





ووفقًا للنشرة، بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) 632 دولارًا للطن، مقارنةً مع 623 دولارًا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1.4 بالمئة.



كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) 614 دولارًا للطن، مقارنةً مع 606 دولارات، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1.3 بالمئة، وارتفع معدل سعر الديزل من 584 دولارًا للطن إلى 625 دولارًا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 7 بالمئة.



وارتفع معدل سعر الكاز من 634 دولارًا للطن إلى 659 دولارًا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3.9 بالمئة، وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 363 دولارًا للطن إلى 414 دولارًا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 14 بالمئة.



وفيما يخص الغاز البترولي المسال، ارتفع معدل سعره من 521 دولارًا للطن إلى 541 دولارًا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3.8 بالمئة.



وارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شباط الحالي ليصبح 70 دولارًا للبرميل، مقارنةً مع معدل سعره في كانون الثاني الماضي، والبالغ 67 دولارًا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4.5 بالمئة.

