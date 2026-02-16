الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

ووفقاً للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين (أوكتان (95) من 632 دولارا إلى 655 دولارا للطن، وبنسبة 3.6 بالمئة.
كما ارتفع معدل سعر البنزين (أوكتان (90) من 614 دولارا إلى 634 دولارا للطن، وبنسبة 3.3 بالمئة، وارتفع معدل سعر الديزل من 625 دولارا إلى 634 دولارا للطن، وبنسبة 1.4 بالمئة.
كما ارتفع معدل سعر الكاز من 659 دولارا إلى 669 دولارا للطن، وبنسبة 1.5 بالمئة، وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 414 دولارا إلى 428 دولارا للطن، وبنسبة 3.4 بالمئة.
وفيما يخص الغاز البترولي المسال، فقد ارتفع معدل سعره من 521 دولارا إلى 541 دولارا للطن، وبنسبة 3.8 بالمئة.
وارتفع معدل سعر خام برنت من 70 دولارا إلى 72 دولارا للبرميل، وبنسبة 2.9 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
تجارة الأردن: ارتفاع حوالات المغتربين بالخارج يعزز الطلب على الدينار
-
انخفاض ملموس على أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
2306 أطنان من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين إلى 4.5 مليار دولار خلال 2025
-
الإحصاءات: أسعار المنتجين الصناعيين تنخفض بنسبة 0.75% لعام 2025
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد
-
رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم