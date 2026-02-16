الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثاني من شهر شباط الحالي، مقارنة مع أسعارها خلال الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفقاً للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين (أوكتان (95) من 632 دولارا إلى 655 دولارا للطن، وبنسبة 3.6 بالمئة.



كما ارتفع معدل سعر البنزين (أوكتان (90) من 614 دولارا إلى 634 دولارا للطن، وبنسبة 3.3 بالمئة، وارتفع معدل سعر الديزل من 625 دولارا إلى 634 دولارا للطن، وبنسبة 1.4 بالمئة.



كما ارتفع معدل سعر الكاز من 659 دولارا إلى 669 دولارا للطن، وبنسبة 1.5 بالمئة، وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 414 دولارا إلى 428 دولارا للطن، وبنسبة 3.4 بالمئة.



وفيما يخص الغاز البترولي المسال، فقد ارتفع معدل سعره من 521 دولارا إلى 541 دولارا للطن، وبنسبة 3.8 بالمئة.