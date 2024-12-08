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“الطاقة”: انخفاض أسعار المحروقات عالميا بنسب تتراوح بين 1-2%

محطة محروقات
محروقات
الأحد، 08-12-2024 06:49 م

الوكيل الإخباري-    أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية انخفاض معدل سعر البنزين أوكتان 95 في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول الحالي إلى 717 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في شهر تشرين الثاني والذي بلغ 721 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 1%.

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وبينت في نشرتها الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية، ارتفاع معدل سعر البنزين أوكتان 90 من 671 دولارا للطن إلى 687 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 2%.


وانخفض سعر الديزل من 644 دولارا للطن إلى 627 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 2%، وسعر الكاز من 695 دولارا للطن إلى 679 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 2%، وسعر زيت الوقود من 443 دولارا للطن إلى 438، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 1%.


بالمقابل؛ استقر معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الأول الحالي عند معدل سعره في شهر تشرين الثاني الماضي، والذي بلغ نحو 631 دولارا.


كما استقر معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول الحالي عند معدل سعر شهر تشرين الثاني الماضي، والذي بلغ نحو 74 دولارا للبرميل.

 
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