الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة، اليوم الاحد، انخفض سعر البنزين أوكتان (90) من 783 دولارا للطن الى 723 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 8 بالمئة، وانخفض سعر البنزين أوكتان (95) من 725 دولارا إلى 766 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 7 بالمئة.
وانخفض سعر الديزل من 694 دولارا للطن الى 666 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 4 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 754 دولارا للطن الى 707 دولارات وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 6 بالمئة.
وانخفض سعر زيت الوقود من 502 دولار إلى 456 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 9 بالمئة.
وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 569 دولارا خلال تموز الماضي إلى 575 دولارا خلال آب الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.
أما بالنسبة لخام برنت، فقد انخفض من 85 دولارا إلى 79 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 8 بالمئة.
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