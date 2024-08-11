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الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

عامل في محطة محروقات
عامل في محطة محروقات




 

الأحد، 11-08-2024 11:59 ص

الوكيل الإخباري-  انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من شهر آب الحالي مقارنة بأسعارها في شهر تموز الماضي، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.


ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة، اليوم الاحد، انخفض سعر البنزين أوكتان (90) من 783 دولارا للطن الى 723 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 8 بالمئة، وانخفض سعر البنزين أوكتان (95) من 725 دولارا إلى 766 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 7 بالمئة.


وانخفض سعر الديزل من 694 دولارا للطن الى 666 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 4 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 754 دولارا للطن الى 707 دولارات وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 6 بالمئة.


وانخفض سعر زيت الوقود من 502 دولار إلى 456 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 9 بالمئة.


وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 569 دولارا خلال تموز الماضي إلى 575 دولارا خلال آب الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.


أما بالنسبة لخام برنت، فقد انخفض من 85 دولارا إلى 79 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 8 بالمئة.

gnews

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