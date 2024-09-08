الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، مقارنة بأسعارها في آب الماضي، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووفق البيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الأحد، انخفض سعر البنزين أوكتان (90) من 719 دولارا للطن الى 675 دولارا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 6 بالمئة، وانخفض سعر البنزين أوكتان (95) من 759 إلى 714 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 6 بالمئة.



وانخفض سعر الديزل من 663 إلى 618 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت حوالي 7 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 707 إلى 671 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت حوالي 5 بالمئة.



وانخفض سعر زيت الوقود من 451 إلى 418 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 7 بالمئة، فيما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 575 دولارا خلال آب الماضي إلى 598 دولارا خلال أيلول الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 4 بالمئة.