الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

وانخفض سعر الديزل من 663 إلى 618 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت حوالي 7 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 707 إلى 671 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت حوالي 5 بالمئة.
وانخفض سعر زيت الوقود من 451 إلى 418 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 7 بالمئة، فيما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 575 دولارا خلال آب الماضي إلى 598 دولارا خلال أيلول الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 4 بالمئة.
أما بالنسبة لخام برنت، فقد انخفض من 81 دولارا إلى 76 دولارا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 6 بالمئة.
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