“الطاقة”: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

كما انخفض سعر الديزل من 618 الى 588 دولارا للطن، بنسبة انخفاض 5 بالمئة، وسعر الكاز من 671 الى 639 دولارا للطن، بنسبة انخفاض 5 بالمئة.
وانخفض سعر زيت الوقود من 418 إلى 413 دولارا للطن، بنسبة انخفاض 1 بالمئة.
وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 575 دولارا خلال آب الماضي الى 598 دولارا خلال أيلول الحالي بنسبة ارتفاع 4 بالمئة .
أما بالنسبة لخام برنت، فقد انخفض من 76 إلى 72 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض 4 بالمئة.
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