“الطاقة”: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، مقارنة بأسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة، اليوم الأحد، انخفض سعر البنزين أوكتان (90) من 675 إلى 648 دولارا للطن، بنسبة انخفاض 4 بالمئة، وسعر البنزين أوكتان (95) من 714 دولارا إلى 686 دولارا للطن بنسبة انخفاض 4 بالمئة.



كما انخفض سعر الديزل من 618 الى 588 دولارا للطن، بنسبة انخفاض 5 بالمئة، وسعر الكاز من 671 الى 639 دولارا للطن، بنسبة انخفاض 5 بالمئة.



وانخفض سعر زيت الوقود من 418 إلى 413 دولارا للطن، بنسبة انخفاض 1 بالمئة.



وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 575 دولارا خلال آب الماضي الى 598 دولارا خلال أيلول الحالي بنسبة ارتفاع 4 بالمئة .