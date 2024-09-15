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“الطاقة”: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

محطة محروقات
محروقات
الأحد، 15-09-2024 07:01 م

الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، مقارنة بأسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة، اليوم الأحد، انخفض سعر البنزين أوكتان (90) من 675 إلى 648 دولارا للطن، بنسبة انخفاض 4 بالمئة، وسعر البنزين أوكتان (95) من 714 دولارا إلى 686 دولارا للطن بنسبة انخفاض 4 بالمئة.


كما انخفض سعر الديزل من 618 الى 588 دولارا للطن، بنسبة انخفاض 5 بالمئة، وسعر الكاز من 671 الى 639 دولارا للطن، بنسبة انخفاض 5 بالمئة.


وانخفض سعر زيت الوقود من 418 إلى 413 دولارا للطن، بنسبة انخفاض 1 بالمئة.


وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 575 دولارا خلال آب الماضي الى 598 دولارا خلال أيلول الحالي بنسبة ارتفاع 4 بالمئة .


أما بالنسبة لخام برنت، فقد انخفض من 76 إلى 72 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض 4 بالمئة.

 
gnews

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