الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي مقارنة بالأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووفقاً للنشرة، انخفض سعر البنزين أوكتان 90 بنسبة 4 بالمئة من 703 إلى 673 دولاراً للطن، كما انخفض سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة 4 بالمئة من 762 إلى 733 دولاراً، وسعر الديزل بنسبة 6 بالمئة من 656 إلى 617 دولاراً، وسعر الكاز بنسبة 5 بالمئة من 699 إلى 666 دولاراً للطن.