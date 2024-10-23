الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

ووفقاً للنشرة، انخفض سعر البنزين أوكتان 90 بنسبة 4 بالمئة من 703 إلى 673 دولاراً للطن، كما انخفض سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة 4 بالمئة من 762 إلى 733 دولاراً، وسعر الديزل بنسبة 6 بالمئة من 656 إلى 617 دولاراً، وسعر الكاز بنسبة 5 بالمئة من 699 إلى 666 دولاراً للطن.
وانخفض سعر زيت الوقود بنسبة 3 بالمئة من 449 إلى 436 دولاراً للطن، فيما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الأول الحالي إلى 621 دولاراً للطن مقارنة بـ 598 دولاراً خلال أيلول الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 4 بالمئة فيما انخفض سعر خام برنت من 79 إلى 74 دولاراً للبرميل بنسبة 6 بالمئة.
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