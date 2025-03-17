"الطاقة": انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه، بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووفق النشرة، انخفض معدل سعر البنزين أوكتان 90 من 667 إلى 661 دولارا للطن وبنسبة 1 بالمئة، وأوكتان 95 من 685 إلى 676 دولارا للطن وبنسبة 1 بالمئة.



وانخفض الديزل من 625 إلى 614 دولارا للطن بنسبة 2 بالمئة، والكاز من 658 إلى 646 دولارا للطن، وبنسبة 2 بالمئة، وارتفع سعر زيت الوقود من 458 إلى 461 دولارا للطن وبنسبة 1 بالمئة.



وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في الشهر الحالي إلى 608 دولارات، مقارنة بمعدل سعره في شباط الماضي الذي بلغ 628 دولارا، بنسبة 3 بالمئة.