الإثنين 2025-03-17 04:16 م
 

"الطاقة": انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

محطة محروقات
محروقات
 
الإثنين، 17-03-2025 04:07 م

الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه، بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووفق النشرة، انخفض معدل سعر البنزين أوكتان 90 من 667 إلى 661 دولارا للطن وبنسبة 1 بالمئة، وأوكتان 95 من 685 إلى 676 دولارا للطن وبنسبة 1 بالمئة.


وانخفض الديزل من 625 إلى 614 دولارا للطن بنسبة 2 بالمئة، والكاز من 658 إلى 646 دولارا للطن، وبنسبة 2 بالمئة، وارتفع سعر زيت الوقود من 458 إلى 461 دولارا للطن وبنسبة 1 بالمئة.


وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في الشهر الحالي إلى 608 دولارات، مقارنة بمعدل سعره في شباط الماضي الذي بلغ 628 دولارا، بنسبة 3 بالمئة.


وانخفض معدل خام برنت من 72 دولارا للبرميل إلى 71 دولارا.

 
 
gnews

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