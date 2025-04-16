الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من نيسان الحالي مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر, بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووفقا للنشرة انخفض معدل سعر البنزين اوكتان 95 من 690 دولارا للطن الى 619 دولارا بنسبة 10 بالمئة واوكتان 90 من 674 دولارا الى 604 دولارات بنسبة 10 بالمئة.



وانخفض الديزل من 611 دولارا الى 562 دولارا بنسبة 8 بالمئة وانخفض الكاز من 647 دولارا الى 594 دولارا بنسبة 8 بالمئة