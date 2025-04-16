الأربعاء 2025-04-16 04:06 م
 

الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا

محطة محروقات
محروقات
 
الأربعاء، 16-04-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من نيسان الحالي مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر, بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووفقا للنشرة انخفض معدل سعر البنزين اوكتان 95 من 690 دولارا للطن الى 619 دولارا بنسبة 10 بالمئة واوكتان 90 من 674 دولارا الى 604 دولارات بنسبة 10 بالمئة.

وانخفض الديزل من 611 دولارا الى 562 دولارا بنسبة 8 بالمئة وانخفض الكاز من 647 دولارا الى 594 دولارا بنسبة 8 بالمئة 


وانخفض سعر زيت الوقود من 432 دولارا الى 396 دولارا بنسبة 8 بالمئة.

واستقر معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان الحالي عند معدل سعره في آذار الماضي الذي بلغ 608 دولارات للطن، كما انخفض معدل خام برنت من 72 دولارا الى 65 دولارا للبرميل.

 
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