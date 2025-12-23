الثلاثاء 2025-12-23 05:58 م

الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

محطة محروقات في عمّان
محروقات
الثلاثاء، 23-12-2025 04:32 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، مقارنة بأسعارها خلال الأسبوع الثاني من الشهر, بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

اضافة اعلان


ووفقا للنشرة، انخفض بنزين أوكتان 95 من 680 الى 644 دولارا للطن بنسبة 5.3 بالمئة، وبنزين أوكتان 90 من 662 الى 634 دولارا بنسبة 4.2 بالمئة، ومعدل سعر الديزل من 598 إلى 569 دولارا بنسبة 4.8 بالمئة، ومعدل سعر الكاز من 656 الى 626 دولارا للطن وبنسبة 4.6 بالمئة.


كما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 334 إلى 333 دولارا للطن بنسبة 0.3 بالمئة، بينما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 464 إلى 488 دولارا للطن، بنسبة 5.2 بالمئة.


وانخفض معدل سعر خام برنت من 63 الى 61 دولاراً للبرميل وبنسبة 3.2 بالمئة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ي

أخبار محلية تقرير ديوان المحاسبة: صرف مكافآت لعدد من موظفي "الأوقاف" تجاوزت 100% من الراتب الإجمالي

تقرير ديوان المحاسبة يضع جامعة اليرموك تحت المجهر

أخبار محلية تقرير ديوان المحاسبة يضع جامعة اليرموك تحت المجهر

صرف نفقات دون موافقات أصولية في وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية صرف نفقات دون موافقات أصولية في وزارة الأشغال العامة والإسكان

ب

أخبار محلية توضيح حكومي حول قرار إيقاف إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة

مخالفات محاسبية وإجرائية في دائرة تنمية أموال الأوقاف

أخبار محلية مخالفات محاسبية وإجرائية في دائرة تنمية أموال الأوقاف

ل

شؤون برلمانية "المناخ النيابية" تلتقي اتحاد الجمعيات البيئية

قرار هام من التعليم العالي حول تأجيل دفع الرسوم لطلبة المنح والقروض

أخبار محلية قرار هام من التعليم العالي حول تأجيل دفع الرسوم لطلبة المنح والقروض

ديوان المحاسبة

أخبار محلية ديوان المحاسبة : إنشاء مبنى حكومي بـ 256 ألف دينار بلا طريق ينفذ إليه



 




الأكثر مشاهدة