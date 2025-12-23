الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، مقارنة بأسعارها خلال الأسبوع الثاني من الشهر, بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفقا للنشرة، انخفض بنزين أوكتان 95 من 680 الى 644 دولارا للطن بنسبة 5.3 بالمئة، وبنزين أوكتان 90 من 662 الى 634 دولارا بنسبة 4.2 بالمئة، ومعدل سعر الديزل من 598 إلى 569 دولارا بنسبة 4.8 بالمئة، ومعدل سعر الكاز من 656 الى 626 دولارا للطن وبنسبة 4.6 بالمئة.



كما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 334 إلى 333 دولارا للطن بنسبة 0.3 بالمئة، بينما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 464 إلى 488 دولارا للطن، بنسبة 5.2 بالمئة.