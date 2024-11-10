الأحد 2024-11-10 08:20 م
 

الطاقة: انخفاض سعر بنزين "أوكتان 95" وارتفاع "أوكتان 90" والديزل عالميا

محطة محروقات
محروقات
الأحد، 10-11-2024 06:48 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني الحالي مقارنة بالأسبوع الأول من شهر تشرين الأول، حسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

اضافة اعلان


وبحسب النشرة، الأحد، بلغ سعر البنزين "أوكتان 90" في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني الحالي 678 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في تشرين الأول الماضي والذي بلغ 677 دولارا، بنسبة ارتفاع طفيف بلغت حوالي 0.2%.


وبلغ معدل سعر البنزين "أوكتان 95" في الأسبوع ذاته 729 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في تشرين الأول الماضي والذي بلغ 734 دولارا، وبنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.6%.


وارتفع سعر الديزل من 630 دولارا للطن إلى 655 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4%، وارتفع سعر الكاز من 679 دولار للطن إلى 704 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت 4%. كم ارتفع سعر زيت الوقود من 441 دولارا للطن إلى 446 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1%.

 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية افتتاح فعاليات أسبوع التوعية المهنية لمسار التعليم المهني في الكورة

يسرائيل كاتس

عربي ودولي وزير دفاع الاحتلال: هزمنا حزب الله

علم سوريا

عربي ودولي 3 شهداء بغارة اسرائيلية على جنوب دمشق

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي مستثمرين واقتصاديين

محطة محروقات

اقتصاد محلي الطاقة: انخفاض سعر بنزين "أوكتان 95" وارتفاع "أوكتان 90" والديزل عالميا

بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يعترف بمسؤوليته عن تفجير أجهزة "البيجر" في لبنان

مديرية الأمن العام

أخبار محلية شاهد : الامن العام ينشر فيديو مؤثر : "جُرح بقلبي طول العمر" !



 

الأكثر مشاهدة