الطاقة: انخفاض سعر بنزين "أوكتان 95" وارتفاع "أوكتان 90" والديزل عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني الحالي مقارنة بالأسبوع الأول من شهر تشرين الأول، حسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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وبحسب النشرة، الأحد، بلغ سعر البنزين "أوكتان 90" في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني الحالي 678 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في تشرين الأول الماضي والذي بلغ 677 دولارا، بنسبة ارتفاع طفيف بلغت حوالي 0.2%.



وبلغ معدل سعر البنزين "أوكتان 95" في الأسبوع ذاته 729 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في تشرين الأول الماضي والذي بلغ 734 دولارا، وبنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.6%.