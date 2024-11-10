الطاقة: انخفاض سعر بنزين "أوكتان 95" وارتفاع "أوكتان 90" والديزل عالميا

وبحسب النشرة، الأحد، بلغ سعر البنزين "أوكتان 90" في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني الحالي 678 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في تشرين الأول الماضي والذي بلغ 677 دولارا، بنسبة ارتفاع طفيف بلغت حوالي 0.2%.
وبلغ معدل سعر البنزين "أوكتان 95" في الأسبوع ذاته 729 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في تشرين الأول الماضي والذي بلغ 734 دولارا، وبنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.6%.
وارتفع سعر الديزل من 630 دولارا للطن إلى 655 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4%، وارتفع سعر الكاز من 679 دولار للطن إلى 704 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت 4%. كم ارتفع سعر زيت الوقود من 441 دولارا للطن إلى 446 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1%.
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