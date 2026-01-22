الطاقة: انخفاض مبيعات المشتقات النفطية خلال 2025

الوكيل الإخباري- بلغت كميات مبيعات المشتقات النفطية خلال العام الماضي 3572.8 مليون لتر، مقارنة بـ 3645 مليون لتر خلال عام 2024 ، بنسبة انخفاض بلغت 2.0 بالمئة.

