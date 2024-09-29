(الطاقة) ترفض 4 طلبات تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الشهر الماضي، 724 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، حيث رفضت 4 طلبات تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته.

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وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني الأحد، توزعت الطلبات المقبولة على 470 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و107 طلبات في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و29 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و114 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.



وفيما يتعلق بطلبات قطاع المصادر الطبيعية، فإن 457 طلبا كانت للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 258 رخصة لاستيراد مواد خام، و171 رخصة لتصدير مواد خام، و23 رخصة لمقالع، وتوزعت باقي الطلبات على تصاريح خبراء متفجرات، واستصلاح، وتنقيب. أما طلبات تجديد الرخص أو التصاريح فبلغت 8 طلبات، إضافة إلى 5 طلبات لإلغاء رخصة أو تصريح.