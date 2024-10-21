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الطاقة تطرح عطاء لشراء خدمات نقل النفط الخام

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 21-10-2024 11:05 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن طرح عطاء لشراء خدمات نقل النفط الخام وفقا للمواصفات والشروط الواردة بدعوة العطاء.اضافة اعلان


ودعت الوزارة المناقصين الراغبين بالتقدم للعطاء مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من وثائق دعوة العطاء، مصطحبين معهم رخصة مزاولة أعمال نقل النفط الخام ومشتقاته بالصهاريج على الطريق، على أن تكون سارية المفعول طوال فترة تنفيذ العطاء، صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، ومصنفة ضمن الفئة الأولى، كما يجب إحضار رخصة مهن سارية المفعول والسجل التجاري للحصول على النسخة المختومة من وثائق دعوة العطاء.

وبدأت الوزارة ببيع نسخ العطاء من خلال الموقع الإلكتروني Memr.gov.jo ابتداءً من اليوم الاثنين 21 تشرين الأول 2024 وحتى يوم الاثنين 28 تشرين الأول 2024، وآخر موعد لتقديم العروض هو الساعة 12 ظهرًا من يوم الاثنين الموافق 11 تشرين الثاني 2024.

وأوضحت الوزارة أنه يجب أن يرفق بعرض الأسعار المقدم تأمين دخول العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدقة/ مصدق صادر عن بنك محلي، بقيمة 300,000 دينار، وتبقى سارية المفعول لمدة 6 أشهر من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض. 

وبينت الوزارة أن العروض الفنية والمالية تُقدم في مغلقين منفصلين، ثم توضع في مغلف واحد يكتب عليه اسم المناقص ورقم العطاء، وتبلغ تكلفة نسخة العطاء 2500 دينار غير مستردة.

وتتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية نقل النفط الخام من موقع التحميل في جمهورية العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء تنفيذاً لما جاء في تمديد مذكرة التفاهم لتجهيز وتوريد النفط الخام من جمهورية العراق إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والتي وقعت في تموز من العام الحالي حتى 26 حزيران 2025 .
 
gnews

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