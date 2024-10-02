"الطاقة": تقنيات الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة فرصتنا لإزالة الكربون

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الوكيل الإخباري- أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، أهمية تكاتف الجهود لدعم مبادرات الطاقة المستدامة، والسعي لايجاد حلول التمويل المبتكرة التي تعزز الفرص الاقتصادية في الطاقة وتسرع جهود إزالة الكربون والتمويل من أجل المناخ. اضافة اعلان





‎وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء قالت العزام في الكلمة الافتتاحية للأردن الذي يتولى الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط مع الاتحاد الأوروبي، خلال انطلاق "منتدى أعمال الطاقة والمناخ" اليوم الأربعاء على هامش أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، إن الاتحاد نجح منذ تأسيسه في جمع أكثر من 40 دولة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط لتعزيز الحوار والتعاون، مشيرة الى أن الرئاسة المشتركة التي يتقاسمها الاتحاد الأوروبي والأردن، تأتي كضمان للتوافق مع سياسة الجوار الأوروبية للانخراط في أولويات وتطلعات البلدان الجنوبية.

‎وأشارت الى أهمية انطلاق المنتدى على مشارف انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، مثمنة نتائج مؤتمر الأطراف 28 التي سلطت الضوء على أهمية ‎التحول الطاقي والحاجة إلى نظام عادل ومنظم ومنصف لمستقبل الطاقة المتجددة ، وضرورة دعم إزالة الكربون و‎تعزيز التمويل من أجل المناخ.

ونوهت إلى ان التحديات التي يفرضها تغير المناخ يهدد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة الأمر الذي يستدعي تعزيز العمل والتعاون في مبادرات الطاقة والمناخ.

‎ولفتت العزام الى أهداف المنتدى في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في استراتيجيات التحول في مجال الطاقة والتكيف مع المناخ، وإظهار الممارسات الإقليمية لمبادرات الطاقة المستدامة، والدعوة إلى حلول تمويلية مبتكرة تعمل على تعزيز الفرص الاقتصادية وخلق فرص العمل الخضراء، باعتبار القطاع الخاص لاعبا حاسما في دفع عجلة الاستدامة، داعية للعمل معاً لخلق بيئة تشجع الاستثمار والابتكار.

‎وحثت العزام المشاركين في المنتدى على التفكير في كيفية الاستفادة من نقاط القوة الجماعية لاستكشاف آليات تمويل جديدة، ومشاركة التطورات التكنولوجية، وتطوير السياسات التي تعزز التكامل الإقليمي.

‎وأكدت أهمية تقنيات الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة كفرص مثيرة لإزالة الكربون وتعزيز موثوقية الطاقة المتجددة، داعية إلى إشراك الشباب والنساء من خلال دعم المبادرات التي يقودونها لضمان انتقال عادل وشامل لمستقبل مستدام للطاقة.

واشارت الى التزام الاردن بدوره المحوري في التوجه نحو الطاقة المتجددة من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية الى رفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة في خليط الطاقة وترويج الأردن كمصدر لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء وتطوير البيئة التشريعية لاستقبال التكنولوجيات الجديدة لإنتاج الهيدروجين الاخضر وتخزين الطاقة معززة بخطة العمل الوطنية الثالثة والتي تغطي خطة العمل هذه جميع القطاعات في الأردن، بما في ذلك المباني.

كما أشارت الى ريادة الاردن في التوجه نحو النقل الكهربائيّ و العمل الجاد لتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات ، ما يؤكد توجه الأردن بخطى سريعة نحو تحقيق التحول الطاقي.

وأكدت العزام ان المستقبل الافضل لدول المنطقة مرتبط بالمحافظة على الأمن و السلام لتمكينها من تحقيق الرؤى والتطلعات المشتركة في استغلال الأمثل للموارد الطبيعية من خلال المشاريع المشتركة العابرة للحدود.

وتنطلق النسخة الرابعة من "منتدى أعمال الطاقة والمناخ" بتنظيم من الاتحاد من أجل المتوسط على هامش أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة بنسخته الثانية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في استراتيجيات التحول في مجال الطاقة والمناخ، مع عرض المبادرات الإقليمية في ميدان الطاقة المستدامة.

يشار إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط، هو مؤسسة حكومية دولية تضم 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي و 15 دولة من الشواطئ الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط لتعزيز الحوار والتعاون، وتتمثل مهمته في تعزيز التعاون الإقليمي والحوار وتنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة ذات تأثير حقيقي على المواطنين، مع التركيز على الشباب والنساء، من أجل معالجة الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنطقة المتمثلة بالاستقرار والتنمية البشرية والدمج.