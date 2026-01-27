"الطاقة": 230 محطة شحن كهربائية عاملة بالمملكة وأكثر من 1000 محطة قيد الترخيص

الوكيل الإخباري- قالت الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق، إن قطاع شحن المركبات الكهربائية يشهد توسعا كبيرا في المملكة، في ظل التوسع الشديد في استخدام المركبات الكهربائية.

وأوضحت القاق، مساء الثلاثاء، أن عدد محطات شحن المركبات الكهربائية العاملة في مختلف مناطق المملكة بلغ نحو 230 محطة، فيما حصلت أكثر من 1000 محطة شحن على تصاريح إنشاء، وهي في مراحل استكمال إجراءات الترخيص لغايات حصولها على رخص تشغيل.



وأشارت إلى أن 27% من محطات الشحن موجودة في العاصمة عمان، بما يقارب 60 محطة عاملة.

وبيّنت القاق أن بعض محطات الشحن تحتوي على أكثر من فئة شحن، سواء شحن أوروبي أو صيني أو أميركي.