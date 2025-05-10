الطباع: نسعى لتعزيز دور القطاع الخاص وجعل الأردن مركزًا استثماريًا إقليميًا

الوكيل الإخباري- قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، إن الجمعية تتميز بوجود نخبة من رجال الأعمال الممثلين لأهم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني.

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وأعرب الطباع، خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي، عن تطلعه إلى تمكين وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحسين النمو الاقتصادي تدريجيًا خلال العام الحالي، والمضي قدمًا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.



وأشار إلى ضرورة تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على استقطاب وتحفيز الاستثمارات، وجعل الأردن مركزًا إقليميًا للمشاريع الاستثمارية والتنموية على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والتكنولوجية بما يتماشى مع التطورات العالمية والتنافسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.



وأثنى على الأداء اللافت للسياسات النقدية والحصافة المالية التي تتمتع بها المملكة، والتي أسهمت في بناء احتياطيات قوية من العملات الأجنبية، واستقطبت الاستثمارات العالمية والمستثمرين الأجانب، وأسهمت في تحقيق الاستقرار ورفع التصنيفات الائتمانية من قبل وكالات التصنيف العالمية.



وبحسب بيان للجمعية صدر اليوم السبت، ناقشت الهيئة خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام 2024، وصادقت على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2024، وانتخبت مدقق الحسابات القانوني للسنة المالية 2025، وأقرت خطة العمل والموازنة التقديرية لعام 2025، بالإضافة إلى الموافقة على بيع أحد أصول الجمعية.



وتم خلال الاجتماع عرض التقرير السنوي للجمعية، وما تضمنه من أنشطة بارزة خلال العام الماضي، من بينها تأسيس مجلس الأعمال الأردني الإسكتلندي، ومجلس الأعمال الأردني الويلزي، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون مع الجهات النظيرة على المستوى الدولي، من أبرزها اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف السعودية، واتفاقية تعاون مع منتدى الأعمال الأردني اللبناني، إلى جانب تنظيم سلسلة من اللقاءات الصباحية، والحلقات النقاشية، والندوات، وورش العمل.



وأكد الطباع حرص الجمعية على تحقيق أهدافها، وتعزيز دورها الاقتصادي، وخدمة أعضائها باستمرار، من خلال عقد لقاءات مع أصحاب القرار لمناقشة القضايا التي تهم مجتمع الأعمال الأردني، من أبرزها لقاءات مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الاستثمار المهندس مثنى الغرايبة، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية. كما تم عقد لقاء مع المجلس القطاعي لقطاع السياحة في الجمعية لدعم القطاع السياحي في المملكة، ودراسة التحديات التي تواجهه.