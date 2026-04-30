الطلب على المشتقات النفطية يرتفع 14.5% خلال الربع الأول من العام الحالي

وأظهرت البيانات، ارتفاع حجم مبيعات مادة البنزين "أوكتان 90" الأكثر طلبا محليا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنسبة 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه، ليصل إلى 375,2 مليون لتر تقريبا.
كما سجلت مبيعات مادة البنزين "أوكتان 95" أكبر نسبة ارتفاع في الربع الثالث من العام الحالي، وصلت إلى 26.2% حيث بلغ حجم مبيعاتها 42.5 مليون لتر.
وارتفعت مبيعات مادة السولار بنسبة 19.5% خلال فترة المقارنة، ليتجاوز حجم مبيعاتها 512 مليون لتر.
وارتفع الطلب أيضا على مادة الكاز بنسبة طفيفة 0.4% ووصل حجم مبيعاتها إلى 46 مليون لتر.
يذكر أن الربع الأول من 2026، شهد بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، مما صعد من أزمة الطاقة عالميا، ودفع المواطنين محليا إلى التهافت على محطات الوقود خوفا من انقطاع الإمدادات، أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بشكل غير مسبوق.
