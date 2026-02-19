"العقبة الاقتصادية" تطلق برنامج "حراس الآثار"

جاء ذلك خلال إطلاق البرنامج التدريبي النوعي المتخصص "حراس الآثار"، الذي تنفذه مديرية دعم التشغيل/قسم التأهيل والتمكين في السلطة، بالتعاون مع دائرة الآثار العامة – مديرية آثار محافظة العقبة، بهدف تأهيل كوادر وطنية متخصصة، إضافة إلى مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات المشاريع الأثرية والسياحية في المدينة.
وأوضح النابلسي أن البرنامج استهدف 55 باحثًا وباحثةً عن عمل من أبناء المجتمع المحلي، لتدريبهم في مجالات استكشاف وصيانة المواقع الأثرية وفق أسس علمية ومهنية تتيح لهم الانخراط المباشر في بيئة العمل الميداني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ودعم المشاريع القائمة بكوادر مدربة.
وأضاف أن هذا البرنامج جاء بعد دراسة احتياجات المواقع الأثرية وتحديد التخصصات المطلوبة بالتنسيق مع دائرة الآثار العامة، مؤكدًا أن "حراس الآثار" يشكل خطوة عملية لدعم قطاع السياحة وصون الهوية التاريخية للعقبة، إلى جانب توفير فرص تشغيلية مستدامة للشباب.
وأكد النابلسي أن السلطة مستمرة في تطوير برامج تدريبية متخصصة مرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية، بالتعاون مع كافة الجهات، وبما يعزز التكامل المؤسسي ويكرس مكانة العقبة كنموذج وطني في توظيف التراث الثقافي لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
-
