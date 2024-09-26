العقبة تستقبل طائرة تقل 176 سائحا فرنسيا

وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، أهمية عودة استقطاب المزيد من رحلات الطيران بقصد السياحة إلى المملكة رغم استمرار تأثيرات العدوان على قطاع غزة والظروف الإقليمية المحيطة التي أثرت على الحركة السياحية، مشيرا إلى أن استقبال الطائرة السياحية في العقبة وانطلاق السياح لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، سيدعم عجلة الحركة السياحية.
وبين أن المملكة ستجني ثمار خططها التسويقية السياحية الناجحة من خلال توقعات بزيادة تدفقات أعداد السياح إلى المملكة وبما يسهم في زيادة المنتج السياحي وانعكاسه على الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، مفوض الاقتصاد والسياحة حمزة الحاج حسن، إن السلطة وبالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة تركز جهودها على ترويج منطقة العقبة من خلال جذب خطوط الطيران إليها خاصة في الموسم الشتوي، مشيرا الى تنظيم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية والرياضات المائية، إضافة إلى الترويج للعروض السياحية في العقبة الواقعة على رأس المثلث الذهبي (وادي رم والبتراء).
وأكد الحاج حسن أن بناء الشراكات مع وكالات السفر لتنظيم رحلات متنوعة هو جزء أساس من إستراتيجية السلطة لتعويض الفاقد السياحي وجذب المزيد من السياح من خلال المشاركة في المعارض الدولية السياحية، والتي كان آخرها معرض "TopResa" للسياحة والسفر الذي أقيم في باريس والذي يعنى بالسوق الفرنسي كواحد من أهم الأسواق المصدرة للأردن.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "الثريا" للسياحة والسفر فادي أبو عريش، إن عملنا يأتي بجهد حقيقي وبدعم من هيئة تنشيط السياحة التي تعمل بنشاط على تسويق المملكة في الخارج من خلال برنامج الحوافز والدعم المباشر الذي أطلقته الهيئة، ما ساهم بزيادة حركة الطيران العارض إلى العقبة.
وأشار إلى أن الشركة حريصة على عودة المجموعات السياحية إلى الأردن إذ جرى الاتفاق على رفع عدد الرحلات العارضة المتوقعة لزيادة أعداد السياح الفرنسيين من خلال رحلات الطيران العارض للعام المقبل.
--(بترا)
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