العقبة تستقبل طائرة تقل 176 سائحا فرنسيا

الوكيل الإخباري- حطت في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية قادمة من باريس على متنها 176 سائحاً من الجنسية الفرنسية مساء أمس الأربعاء، عبر خط منتظم بتشغيل من قبل الخطوط الملكية الأردنية على مسار "باريس – عمان – العقبة".

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وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، أهمية عودة استقطاب المزيد من رحلات الطيران بقصد السياحة إلى المملكة رغم استمرار تأثيرات العدوان على قطاع غزة والظروف الإقليمية المحيطة التي أثرت على الحركة السياحية، مشيرا إلى أن استقبال الطائرة السياحية في العقبة وانطلاق السياح لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، سيدعم عجلة الحركة السياحية.



وبين أن المملكة ستجني ثمار خططها التسويقية السياحية الناجحة من خلال توقعات بزيادة تدفقات أعداد السياح إلى المملكة وبما يسهم في زيادة المنتج السياحي وانعكاسه على الاقتصاد الوطني.

وقال، إن الهيئة أتبعت سياسة دعم الطيران العارض بعد إعفاء الحكومة لضريبة المغادرة إضافة الى الدعم المقدم على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة.



من جهته، قال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، مفوض الاقتصاد والسياحة حمزة الحاج حسن، إن السلطة وبالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة تركز جهودها على ترويج منطقة العقبة من خلال جذب خطوط الطيران إليها خاصة في الموسم الشتوي، مشيرا الى تنظيم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية والرياضات المائية، إضافة إلى الترويج للعروض السياحية في العقبة الواقعة على رأس المثلث الذهبي (وادي رم والبتراء).



وأكد الحاج حسن أن بناء الشراكات مع وكالات السفر لتنظيم رحلات متنوعة هو جزء أساس من إستراتيجية السلطة لتعويض الفاقد السياحي وجذب المزيد من السياح من خلال المشاركة في المعارض الدولية السياحية، والتي كان آخرها معرض "TopResa" للسياحة والسفر الذي أقيم في باريس والذي يعنى بالسوق الفرنسي كواحد من أهم الأسواق المصدرة للأردن.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "الثريا" للسياحة والسفر فادي أبو عريش، إن عملنا يأتي بجهد حقيقي وبدعم من هيئة تنشيط السياحة التي تعمل بنشاط على تسويق المملكة في الخارج من خلال برنامج الحوافز والدعم المباشر الذي أطلقته الهيئة، ما ساهم بزيادة حركة الطيران العارض إلى العقبة.