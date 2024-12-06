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الفاو: أسعار الغذاء العالمية تقفز لأعلى مستوى منذ نيسان 2023

فاو
فاو
الجمعة، 06-12-2024 03:54 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية في تشرين الثاني إلى أعلى مستوى له منذ نيسان 2023، مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية.

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وسجل (فاو) للأسعار الذي يتابع السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 127.5 نقطة في تشرين الثاني، ارتفاعا من 126.9 نقطة في تشرين الأول، وهذا هو أعلى مستوى في 19 شهرا وبزيادة 5.7 بالمئة عن العام الماضي.


وزاد مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 7.5 بالمئة فوق المستويات التي شوهدت قبل شهر و32 بالمئة فوق تلك التي سجلت قبل عام،


حيث وصلت الأسعار العالمية للزيت النباتي في تشرين الثاني الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ تموز 2022.


وجاء النمو بسبب المخاوف بشأن انخفاض حجم إنتاج زيت النخيل في جنوب شرق آسيا، فضلا عن ارتفاع الطلب على زيت فول الصويا وعباد الشمس في البلدان التي لا تنتجه، بحسب (الفاو).

 
gnews

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