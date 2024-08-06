الفايز يلتقى المدير التنفيذي لمدينة العقبة الصناعية الدولية

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء المدير التنفيذي لمدينة العقبة الصناعية الدولية اديل يان، بحضور نائب الرئيس مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، وعدد من المسؤولين في المدينة.
وعبر الفايز عن الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة العقبة الصناعية، لافتا إلى أن السلطة تسعى ضمن استراتيجيتها إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والعالمية لجعل العقبة وجهة استثمارية عالمية وأنموذجاً للتنمية المستدامة في المنطقة، ما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويوفر فرص عمل جديدة للشباب في مدينة العقبة.
واستمع الفايز خلال زيارته إلى إيجاز قدمته يان، حول مدينة العقبة الصناعية الدولية، مشيرة الى أن المدينة تتطلع لجذب المستثمرين، لا سيما وأنها تتمتع بامتيازات خاصة محلياً وإقليمياً وموقعا استراتيجياً بالقرب من مطار العقبة الدولي والموانىء المتطورة ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وبينت أن إجمالي الاستثمار في المدينة الصناعية تجاوز 750 مليون دولار، وتوفر ما يقارب 8 آلاف وظيفة مباشرة و محلية، مؤكدة أن المستثمرين المتواجدين في مدينة العقبة الصناعية الدولية يتمتعون بكافة مزايا وحوافز الاستثمار الممنوحة عبر النظام القانوني الخاص بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
واطلع الفايز على سير العمل في عدد من المصانع الرائدة في المدينة الصناعية، في مجالات الصناعات الغذائية، والألبسة، والصناعات المعدنية الثقيلة، والعمليات الإنتاجية والخطط المستقبلية لكل مصنع.
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