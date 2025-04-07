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الفرصة نفذت.. أسعار الذهب تشتعل مجددا في الأردن

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 07-04-2025 01:39 م

الوكيل الإخباري-   عاودت أسعار الذهب للارتفاع مجددا في الأردن بعد انخفاضها في التسعيرة الصباحية، حيث سجلت زيادة بمقدار 50 قرشا للغرام بالتسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين 61.8 دينارا لجهة البيع، مقابل 59.8 دينارا لغايات الشراء.

كما بلغ سعر بيع غرامات الذهب من عيارات 14،18،24 لدى محلات الصاغة 71.3 دينارا، 54.9 دينارا، 41.8 دينارا على التوالي.

 

وتاليا التسعيرة:

 


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gnews

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