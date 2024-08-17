الكشف عن سبب الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب في الأردن

10:23 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/699898 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن الذهب ارتفع اليوم إلى اعلى مستوى تاريخي عالميا حيث أغلق على 2508 دولارا للأونصة.



وأشار علان الى ان الذهب محليا ارتفع بمقدار دينار ونصف للغرام خلال أسبوع و 10 دنانير خلال الـ 10 أشهر الماضية.



وأرجع أسباب ارتفاع الذهب عالميا إلى الأوضاع السياسية في المنطقة إضافة ان الصين رفعت من احياطي الذهب لديها وسمحت للبنوك الصينية بشراء الذهب من الاسواق العالمية.



ولفت إلى أنه بلغ سعر الليرة الإنجليزي 408 دينارا والرشادي 357 دينارا في الأسواق المحلية.



وبين أن الطلب في الأسواق المحلية على الذهب جيدا خلال الاسابيع الماضية مقارنة مع بداية العام.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.8 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.9 دينارا للشراء منهم .



فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 45.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم