الكشف عن سبب الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب في الأردن

وأشار علان الى ان الذهب محليا ارتفع بمقدار دينار ونصف للغرام خلال أسبوع و 10 دنانير خلال الـ 10 أشهر الماضية.
وأرجع أسباب ارتفاع الذهب عالميا إلى الأوضاع السياسية في المنطقة إضافة ان الصين رفعت من احياطي الذهب لديها وسمحت للبنوك الصينية بشراء الذهب من الاسواق العالمية.
ولفت إلى أنه بلغ سعر الليرة الإنجليزي 408 دينارا والرشادي 357 دينارا في الأسواق المحلية.
وبين أن الطلب في الأسواق المحلية على الذهب جيدا خلال الاسابيع الماضية مقارنة مع بداية العام.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.8 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.9 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 45.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم
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