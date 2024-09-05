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الكهرباء الوطنية توقع عقد إيجار لباخرة تخزين عائمة ينتهي بالتملك

ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة
ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة
الخميس، 05-09-2024 11:48 ص

الوكيل الإخباري- وقعت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) اليوم الخميس، مع شركة (بي دبليو للغاز الطبيعي المسال) عقد إيجار لباخرة التخزين العائمة في العقبة، مدته 10سنوات ينتهي بالتملك، لتلبية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي المسال كمصدر بديل لتعزيز أمن الطاقة.

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وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن الكهرباء الوطنية ستستحوذ على ملكية باخرة التخزين العائمة عند انتهاء عقد الإيجار، وسترسو السفينة في ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال، مؤكدا أن الباخرة ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز أمن الطاقة الوطني في المملكة.


وأضاف الدكتور البطاينة: "نحن سعداء بالعمل مع شركة بي دبليو للغاز الطبيعي المسال لتقديم حل موثوق طويل الأجل لأمن الطاقة في المملكة"، لافتا إلى أنه سيتم إجراء التعديلات على الباخرة قبل بدء عقد الإيجار بمدة كافية من أجل تحقيق متطلبات مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح - وحدة التغييز الشاطئية.


وتابع "نحن ملتزمون باستراتيجيتنا لتوفير أمن الطاقة وتنويع مصادر إمدادات الغاز، وهذا سيكون من خلال استخدام وحدة التخزين العائمة المقدمة من شركة (بي دبليو)، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية لوحدة إعادة التغييز البرية، وهذا يتوافق مع اتجاه العالم نحو مجتمع منخفض الكربون والبحث عن طاقة مستدامة ميسورة التكلفة وموثوقة".


يذكر أن هذه الباخرة كانت ناقلة للغاز الطبيعي المسال والتي سيتم تحويلها إلى باخرة تخزين عائمة قبل بدء العقد، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها خلال (الربع الثالث - الرابع من عام 2026 ).


وتعد الباخرة واحدة من بين 34 سفينة في أسطول بي دبليو للغاز الطبيعي المسال، والذي يشمل 4 وحدات عائمة للتخزين وإعادة التغييز و 4 سفن جديدة قيد الإنشاء.

 
gnews

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