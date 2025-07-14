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اللجنة التحضيرية الاقتصادية الأردنية السورية تعقد اجتماعها في عمان

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جانب من الاجتماع
 
الإثنين، 14-07-2025 05:20 م

الوكيل الإخباري- عقدت اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية الاقتصادية التجارية الأردنية السورية المشتركة اجتماعاتها، اليوم الاثنين، في العاصمة عمّان، برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة السوري، المهندس باسل عبد العزيز عبد الحنان.

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وبحثت اللجنة آليات من شأنها الإسهام في رفع حجم التبادل التجاري، والصعوبات التي تواجه حركة انسياب البضائع بين البلدين.


ورفعت اللجنة توصياتها إلى اللجنة الوزارية الأردنية السورية المشتركة، التي ستلتئم في عمّان غدا الثلاثاء، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، ووزير الاقتصاد والتجارة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار.


ويُعوّل الجانبان على نتائج اجتماعات هذه اللجنة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية، بالإضافة إلى مجالات النقل، والزراعة، والمدن الصناعية، والغذاء، والدواء، والمواصفات والمقاييس.

 
 
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