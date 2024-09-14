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الليرة تستعيد بريقها.. أعلى سعر تاريخي لها في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-09-2024 10:47 ص
الوكيل الإخباري - ارتفع سعر الليرة الذهب، بأنواعها الإنجليزية والرشادية، مع ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار 70 قرشاً اليوم السبت في الأردن.اضافة اعلان


ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 422 ديناراً، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 370 ديناراً، وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

وأشار ديب إلى أن الأسواق العالمية أغلقت على ارتفاع جديد في سعر الأونصة، والذي وصل إلى 2581 دولاراً.

وأوضح ديب أن سبب الارتفاع هو الأخبار الاقتصادية التي أشارت إلى قرب خفض الفائدة على الدولار، بعد خفض الفائدة على اليورو، بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بمستوى الدين الأمريكي الذي بلغ 35 تريليون دولار، واقتراب الانتخابات الأمريكية، وعوامل أخرى تؤدي إلى عدم اليقين والتحوط وشراء الذهب.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً لدى الأردنيين، اليوم عند 52.2 ديناراً للبيع للمواطنين، و50.2 ديناراً للشراء منهم.
 
gnews

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