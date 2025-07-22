المركزي الأردني يطرح الإصدار الـ22 من سندات كهرباء بقيمة 50 مليون دينار

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الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الأردني عن طرح الإصدار 22 من سندات شركة الكهرباء الوطنية والمكفولة من الحكومة بقيمة 50 مليون دينار لأجل 7 سنوات. اضافة اعلان





ووفق بيانات البنك المركزي، فإن تاريخ استحقاق الإصدار في 23 تموز 2032، حيث سيطرح المزاد اليوم الثلاثاء، والتسوية يوم غد الأربعاء.