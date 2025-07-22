المركزي الأردني يطرح الإصدار الـ22 من سندات كهرباء بقيمة 50 مليون دينار

ووفق بيانات البنك المركزي، فإن تاريخ استحقاق الإصدار في 23 تموز 2032، حيث سيطرح المزاد اليوم الثلاثاء، والتسوية يوم غد الأربعاء.
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