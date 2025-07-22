الثلاثاء 2025-07-22 09:32 ص
 

المركزي الأردني يطرح الإصدار الـ22 من سندات كهرباء بقيمة 50 مليون دينار

نقود أردنية
نقود
 
الثلاثاء، 22-07-2025 08:49 ص
الوكيل الإخباري-    أعلن البنك المركزي الأردني عن طرح الإصدار 22 من سندات شركة الكهرباء الوطنية والمكفولة من الحكومة بقيمة 50 مليون دينار لأجل 7 سنوات.اضافة اعلان


ووفق بيانات البنك المركزي، فإن تاريخ استحقاق الإصدار في 23 تموز 2032، حيث سيطرح المزاد اليوم الثلاثاء، والتسوية يوم غد الأربعاء.
 
 
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