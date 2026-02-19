الخميس 2026-02-19 12:30 م

المركزي الأردني يطرح نيابة عن الحكومة سندات بالدولار الأميركي بـ 450 مليون دولار

عملات ورقية بالدولار الأميركي
 
الخميس، 19-02-2026 10:12 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن البنك المركزي الأردني عن طرح سندات خزينة بالدولار الأميركي بقيمة 450 مليون دولار، وذلك نيابة عن الحكومة.اضافة اعلان


ووفقا للإصدار المنشور على موقع البنك المركزي الإلكتروني فإن تاريخ استحقاق السندات الدولارية والبالغة قيمتها 450 مليون دولار سيكون في شهر شباط من العام 2031.

وحدد الإصدار أعلى سعر فائدة مقبول بنسبة 5.600 % سنوياً.

ويبدأ تاريخ المزاد في 19/شباط/2026 بينما تاريخ التسوية في 22/شباط/2026.

وتُعتبر سندات الخزينة أوراقًا مالية ذات قيمة معينة، تلجأ إليها الحكومات والشركات للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية، مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.
 
 


jufdvdm

تعبيرية

طائرة الرئاسة الأميركية

