الخميس 2025-06-19 09:53 م
 

المركزي الاردني يكشف عن احتياطاته وموجودات الذهب حتى نهاية ايار

البنك المركزي
البنك المركزي
 
الخميس، 19-06-2025 09:37 م
الوكيل الإخباري-    بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي، بحسب أرقام البنك المركزي الأردني.اضافة اعلان


وأوضخ البنك، أن هذه الاحتياطيات تكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر.

كما أشارت البيانات إلى أن قيمة موجودات البنك المركزي من الذهب حتى نهاية شهر أيار، وصلت إلى 7.760 مليار دولار.

أما كمية موجودات الذهب في البنك المركزي فوصلت إلى 2.345 مليون أونصة حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي.

ويُمكّن وجود مستويات مريحة من الاحتياطي الأجنبي، من القدرة على التأثير في أسعار الصرف، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وتعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، وفي أهلية المملكة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.
 
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