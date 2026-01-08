المركزي يطرح أول إصدار من سندات الخزينة لعام 2026 بحجم 100 مليون دينار

وأعلن البنك، طرح الإصدار رقم (1) لعام 2026 من سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة، وبحجم 100 مليون دينار.
ووفقا للإعلان، فإن تاريخ المزاد سيكون اليوم الخميس، في حين يكون تاريخ التسوية الأحد 11. كانون الثاني/يناير الجاري.
وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي ثلاثة أعوام، الموافق الحادي عشر من كانون الثاني/يناير 2029.
