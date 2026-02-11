المركزي يطرح إصدارًا جديدًا من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار

ووفق بياناتٍ للبنك، فإنّ تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 12 شباط 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 12 شباط 2026.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين عامين وعشرين عامًا، وتتنوع بين السندات الحكومية/الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تُعدّ أذونات الخزينة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، تُصدر لآجالٍ تتراوح بين 3 و12 شهرًا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، ويجري تداولها في أسواق المال بيعًا وشراءً.
