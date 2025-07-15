الثلاثاء 2025-07-15 12:09 م
 

المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

نقود أردنية
نقود
 
الثلاثاء، 15-07-2025 09:14 ص
الوكيل الإخباري-   طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، الإصدار 21 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار.اضافة اعلان


ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 16 تموز 2032، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 16 تموز 2025.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم سوريا

عربي ودولي وزير الدفاع السوري: نعلن وقفا تاما لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء المدينة

مدير مستشفى الشفاء بغزة: توقف مستشفى الخدمة العامة عن العمل

فلسطين مدير مستشفى الشفاء بغزة: توقف مستشفى الخدمة العامة عن العمل

فل

فن ومشاهير نانسي عجرم تكشف عن أسماء أغاني ألبومها الجديد "Nancy11" - فيديو

ف

فن ومشاهير لظروف طارئة.. تأجيل حفل جورج وسوف في الساحل الشمالي

غتع

طب وصحة لماذا يُنصح بتجنّب رش العطر قبل ركوب الطائرة؟ إليك الأسباب والحلول

كفرنجة

أخبار محلية إزالة الاعتداءات على شارع الغور الحيوي في كفرنجة

بؤير

طب وصحة أطعمة نباتية تساعد على تنقية الدم وتعزيز صحة الجسم

ارشيفية

عربي ودولي غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني



 
 



الأكثر مشاهدة