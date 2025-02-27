الخميس 2025-02-27 01:25 م
 

المركزي يطرح سندات من الخزينة الأردنية بحجم 150 مليون دينار

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الخميس، 27-02-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري-    طرح البنك المركزي، الخميس، نيابة عن الحكومة، سندات من الخزينة الأردنية في المزاد.

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وأعلن البنك، طرح الإصدار رقم (8) لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، وبحجم 150 مليون دينار.


ووفقا للإعلان فإن تاريخ المزاد سيكون في الثاني من آذار/مارس المقبل، في حين يكون تاريخ التسويةفي الثالث من الشهر ذاته.


وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي خمسة أعوام، الموافق الثالث من آذار/مارس 2030.

 
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