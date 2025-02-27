المركزي يطرح سندات من الخزينة الأردنية بحجم 150 مليون دينار

وأعلن البنك، طرح الإصدار رقم (8) لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، وبحجم 150 مليون دينار.
ووفقا للإعلان فإن تاريخ المزاد سيكون في الثاني من آذار/مارس المقبل، في حين يكون تاريخ التسويةفي الثالث من الشهر ذاته.
وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي خمسة أعوام، الموافق الثالث من آذار/مارس 2030.
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