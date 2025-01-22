المركزي يطرح سندات من الخزينة الأردنية بحجم 50 مليون دينار

الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، سندات من الخزينة الأردنية في المزاد.

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وأعلن البنك، طرح الإصدار رقم (03) لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، وبحجم 50 مليون دينار.



وسيكون تاريخ المزاد اليوم الأربعاء، في حين يكون تاريخ التسوية غدا الخميس.