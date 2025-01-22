المركزي يطرح سندات من الخزينة الأردنية بحجم 50 مليون دينار

وأعلن البنك، طرح الإصدار رقم (03) لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، وبحجم 50 مليون دينار.
وسيكون تاريخ المزاد اليوم الأربعاء، في حين يكون تاريخ التسوية غدا الخميس.
وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي خمسة أعوام، الموافق الثالث والعشرين من كانون الثاني/يناير 2030.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن.. الذهب يواصل مغامرته ويسجل رقما جديدا بالعام الحالي
-
بورصة عمان تغلق على انخفاض
-
الذهب يعاود الارتفاع في الأردن.. 50 قرشا للغرام دفعة واحدة
-
الوظائفي: أرباح الشركات المدرجة ببورصة عمان في 2024 من الأعلى تاريخيا
-
في يوم تنصيب ترامب.. هذه أسعار الذهب بالأردن
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن
-
كم بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت؟
-
استقرار سعر غرام الذهب 21 عند 54.8 دينارا في السوق المحلية