الأربعاء 2025-01-22 10:29 ص
 

المركزي يطرح سندات من الخزينة الأردنية بحجم 50 مليون دينار

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البنك المركزي
الأربعاء، 22-01-2025 09:20 ص

الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، سندات من الخزينة الأردنية في المزاد. 

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وأعلن البنك، طرح الإصدار رقم (03) لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، وبحجم 50 مليون دينار.


وسيكون تاريخ المزاد اليوم الأربعاء، في حين يكون تاريخ التسوية غدا الخميس.


وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي خمسة أعوام، الموافق الثالث والعشرين من كانون الثاني/يناير 2030.

 
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