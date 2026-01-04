الأحد 2026-01-04 11:58 ص

المركزي يطلق خارطة طريق للتشفير المقاوم للحوسبة الكمية

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الأحد، 04-01-2026 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن البنك المركزي الأردني عن إصدار خارطة طريق قطاعية للانتقال إلى التشفير المقاوم للحوسبة الكمية للقطاعين المالي والمصرفي في خطوة استراتيجية رائدة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المستقبلية في ضوء التطورات المتسارعة في عالم التقنيات وما يصاحبها من مخاطر سيبرانية وتشغيلية متنامية.

اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز مالي آمن وموثوق في المنطقة وضمان استمرارية عمل القطاع المالي وأمنه في مواجهة تحديات المستقبل.


وتندرج خارطة الطريق ضمن جهود البنك المركزي الأردني في توفير بيئة مالية رقمية آمنة ومستقرة، من خلال تمكين المؤسسات المالية من الاستعداد المنهجي لمخاطر الحوسبة الكمية وتأثيراتها المحتملة على أنظمة التشفير المستخدمة حالياً.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هع

فن ومشاهير ماحقيقة وفاة الفنان السوري بسام كوسا ؟

رجل يقطع شجرة

أخبار محلية عجلون: ضبط مركبتين محملتين بكميات من أشجار السنديان والملول المقطوعة

بدء استبدال العملة السورية القديمة بأخرى جديدة

أخبار محلية رئيس جمعية الصرافين الأردنيين: لا استبدال للعملة السورية القديمة في محلات الصرافة الأردنية

خح

منوعات فيديو صادم من نيويورك..شجار دموي بين تجار مجوهرات في حي الألماس

تعبيرية

أسواق ومال كيف تحصل على تمويل شركات ناشئة في السعودية

البوتاس العربية وإدارة الأزمات

أخبار الشركات البوتاس العربية وإدارة الأزمات

بدجت لتأجير السيارات

أخبار الشركات بدجت تفتتح مكتبًا جديدًا داخل فندق سوهو ميدتاون في اللويبدة تعزيزًا لتجربة الزوار ودعمًا لقطاع السياحة والضيافة

غ

منوعات سكب الماء المغلي على أخته.. أحكام رادعة ضد صاحب الفيديو الصادم في تركيا



 




الأكثر مشاهدة