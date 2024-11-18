المركزي يطلق نشرة إحصائية حول تطورات التجارة الخارجية

الوكيل الإخباري- أطلق البنك المركزي الأردني العدد الأول من النشرة الإحصائية الشهرية لتطورات التجارة الخارجية، انسجاما مع جهود البنك في توفير بيانات إحصائية شاملة حول الاقتصاد الوطني، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في نشر البيانات، وفقا لأعلى معايير الشفافية والمهنية والحوكمة.

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