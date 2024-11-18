الإثنين 2024-11-18 09:15 م
 

المركزي يطلق نشرة إحصائية حول تطورات التجارة الخارجية

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الإثنين، 18-11-2024 07:50 م

الوكيل الإخباري-    أطلق البنك المركزي الأردني العدد الأول من النشرة الإحصائية الشهرية لتطورات التجارة الخارجية، انسجاما مع جهود البنك في توفير بيانات إحصائية شاملة حول الاقتصاد الوطني، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في نشر البيانات، وفقا لأعلى معايير الشفافية والمهنية والحوكمة.

اضافة اعلان


وتوفر النشرة بيانات تفصيلية حول التجارة الخارجية ضمن 20 جدولا إحصائيا، تشمل التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية، إضافة إلى استحداث ملخص يشتمل على رسومات بيانية وإحصاءات مجمعة حول مختلف أوجه تطورات التجارة الخارجية.

 
gnews

أحدث الأخبار

جائزة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في مدارس لواء الكورة

ارشيفية

عربي ودولي شهيد و5 إصابات في غارة إسرائيلية على بيروت

الأمير الحسن والأميرة ثروت الحسن خلال لقاء الأميرة تاكامادو في اليابان

أخبار محلية الأمير الحسن يختتم زيارة عمل لليابان أكد خلالها عمق العلاقات بين البلدين

عجلون

أخبار محلية دورة في عجلون حول البيئة والتغير المناخي

زهير محمد الخشمان

أخبار محلية زهير محمد الخشمان يكتب .. خطاب العرش السامي رؤية ملكية ومسؤولية وطنية

حزب الله

عربي ودولي حزب الله يعلن قصف تجمعات لجنود الاحتلال

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي المركزي يطلق نشرة إحصائية حول تطورات التجارة الخارجية

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات يستقبل الضيف

أخبار محلية الرئيس البولندي يصل الأردن



 

الأكثر مشاهدة