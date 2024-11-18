المركزي يطلق نشرة إحصائية حول تطورات التجارة الخارجية

وتوفر النشرة بيانات تفصيلية حول التجارة الخارجية ضمن 20 جدولا إحصائيا، تشمل التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية، إضافة إلى استحداث ملخص يشتمل على رسومات بيانية وإحصاءات مجمعة حول مختلف أوجه تطورات التجارة الخارجية.
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