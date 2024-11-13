المركزي يلزم البنوك الحفاظ على حد أدنى لتغطية السيولة

وبحسب التعميم :» تعتبر الحدود الواردة في هذه التعليمات الحد الأدنى لتطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وعلى البنك احتساب نسبة تغطية السيولة لكل عملة مؤثرة على حده وذلك على المستويين الموحد وفروع الأردن ومراقبتها بشكل مستمر «.
وقال البنك المركزي إنه وعلى الرغم من أن هذه التعليمات تتطلب الاحتفاظ بنسبة تغطية السيولة بما لا يقل عن 100% لاجمالي العملات وبالدينار الا انه من المتوقع أن يحتفظ البنك بموجودات سائلة عالية الجودة بما يتناسب مع احتياجاته من السيولة لكل عملة وأن يكون البنك قادرا على استخدام هذه الموجودات لتوليد سيولة بالعملة والبلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة.
-
أخبار متعلقة
-
مبادرة بقيمة 200 مليون دينار لدعم شراء شقق سكنية لأول مرة
-
أسعار الذهب والليرة ( الانجليزي والرشادي) في الأردن
-
ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 2.3 مليار دولار منذ بداية العام
-
الذهب في الأردن.. لكم وصل سعر الليرة الإنجليزية والرشادية ؟
-
تجارة الأردن: رواندا مهتمة بقطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني
-
مجلس الأعمال العراقي ينظم مؤتمر الاستثمار والطاقة المتجددة في عمان
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن