الأربعاء 2024-11-27 12:20 م
 

المعدن الأصفر يغير اتجاهه في الأردن

غرام الذهب 21 يصل إلى 53.7 ديناراً محلياً
غرام الذهب 21 يصل إلى 53.7 ديناراً محلياً
الأربعاء، 27-11-2024 10:32 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الأردن 40 قرشًا للغرام اليوم الأربعاء بعد أن شهدت انخفاضًا متتالياً خلال اليومين الماضيين.

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ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 53.7 دينارًا للبيع للمواطنين، و51.7 دينارًا للشراء منهم.

 

بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي: 47.7 دينارًا للبيع للمواطنين، و44.2 دينارًا للشراء منهم، و61.9 دينارًا للبيع للمواطنين، و59.6 دينارًا للشراء منهم.

 


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gnews

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