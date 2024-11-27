المعدن الأصفر يغير اتجاهه في الأردن

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 53.7 دينارًا للبيع للمواطنين، و51.7 دينارًا للشراء منهم
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
فرصة للمقبلين على الزواج.. أسعار الذهب محلياً تشهد انخفاضاً ملحوظاً
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن
-
انخفاض دينار على غرام الذهب في الأردن
-
الانجليزي والرشادي.. أسعار الليرة الذهب في الأردن
-
قرض ياباني بقيمة 100 مليون دولار لدعم القطاع الاجتماعي والتنمية البشرية
-
الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
-
عقل يتحدث عن أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل