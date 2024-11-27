المعدن الأصفر يغير اتجاهه في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الأردن 40 قرشًا للغرام اليوم الأربعاء بعد أن شهدت انخفاضًا متتالياً خلال اليومين الماضيين.

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ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 53.7 دينارًا للبيع للمواطنين، و51.7 دينارًا للشراء منهم .

بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي: 47.7 دينارًا للبيع للمواطنين، و44.2 دينارًا للشراء منهم، و61.9 دينارًا للبيع للمواطنين، و59.6 دينارًا للشراء منهم.