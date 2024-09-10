الثلاثاء 2024-09-10 05:10 م
 
 

المملكة ترفع جاهزيتها الكهربائية خلال الانتخابات

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الثلاثاء، 10-09-2024 05:03 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم الثلاثاء، رفع الجاهزية في قطاع الطاقة الكهربائية؛ خلال الانتخابات البرلمانية .اضافة اعلان


ودعا المهندس السعايدة شركات الكهرباء إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والعمل بموجب خطط الطوارئ المعدة مسبقا لهذه الغاية، وتكثيف الجهود لضمان استدامة تزويد التيار الكهربائي، وتعزيز كوادرها الفنية في ورش العمل للتعامل مع أي أعطال قد تحدث بالسرعة الممكنة.

وتفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، سير العمل والإجراءات المتخذة لاستمرارية تزويد الخدمة من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة، وبحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة ونائب الرئيس والمدراء العامين في شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء، وأكدّ الدكتور الخرابشة على ضرورة التأكد من مواصلة تزويد التيار الكهربائي في مراكز الاقتراع.

كما نفذ المهندس السعايدة زيارة لمركز المراقبة والتحكم التابع لشركة الكهرباء الوطنية بمشاركة المفوض المعني بقطاع الكهرباء المهندس محمد المعايعة ومدراء شركات الكهرباء، وحثّ شركات الكهرباء وكوادر الهيئة العاملين في مركز المراقبة والطوارئ وفي الميدان على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواصلة تقديم الخدمة والمحافظة على سير العملية الانتخابية وبما يضمن إنجاح الاستحقاق الدستوري بالشكل المطلوب.
 
gnews

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