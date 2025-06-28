المملكة تستضيف ملتقى أعمال أردني سعودي الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- بحث مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن مع القائم بالأعمال في السفارة السعودية لدى المملكة، محمد حسن مؤنس، سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية والبناء على الإنجازات المتحققة.

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وحسب بيان للغرفة السبت، عبّر رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، عن اعتزازه بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية منها، مبينًا أن السعودية تُعدّ رئة للاقتصاد الوطني والشريك التجاري الأبرز للأردن.



وشدد على أهمية البناء على مخرجات ونتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، الذي عُقد مؤخرًا في عمّان، لافتًا إلى أن غرفة تجارة الأردن ستستضيف خلال الشهر المقبل وفدا اقتصاديا سعوديا، وستنظم ملتقى أعمال يجمع أصحاب الأعمال من البلدين، مؤكدًا ضرورة الانتقال بعلاقات البلدين الاقتصادية من مبادلات تجارية إلى شراكات استراتيجية واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين، مشيرًا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص.



وأكد العين الحاج توفيق ضرورة تطوير التعاون والتنسيق بين غرفة تجارة الأردن والسفارة السعودية، وبما يسهم في متابعة القضايا التي تهم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مبادلات البلدين التجارية، واستغلال الفرص المتاحة.



وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن تمثل 160 ألف مؤسسة وشركة عاملة في مختلف مناطق المملكة من قطاعات التجارة والخدمات والزراعة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل، ومنحه اهتمامًا خاصًا.



بدوره، أكد مؤنس أن العلاقات السعودية الأردنية راسخة وتزداد متانة في مختلف المجالات، خصوصًا في الجانب الاقتصادي الذي يشهد تطورًا ملموسًا، لافتًا إلى حرص السفارة على دعم كل ما يسهم في تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.



وأضاف مؤنس أن السفارة تولي اهتمامًا كبيرًا للوفد الاقتصادي السعودي الذي سيزور الأردن الشهر المقبل، حيث سيتم العمل على متابعة كافة الترتيبات المتعلقة بالزيارة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن، مؤكدًا أن السفارة ستكون على تواصل مستمر مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لضمان نجاح هذه الزيارة وتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح الجانبين.



وبيّن مؤنس أن السفارة ستعمل بالتعاون والتنسيق مع الغرفة لمتابعة القضايا التي تخدم مصالح البلدين الاقتصادية والسير بها إلى خطوات متقدمة، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة وإيصال أية ملاحظات إلى الجهات المعنية في بلاده حسب الاختصاص.



من جانبه، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة، حسين الدوسري، أن القسم يتابع بشكل مباشر كافة التفاصيل المتعلقة بزيارة الوفد التجاري السعودي المرتقبة، ويعمل على التنسيق مع غرفة تجارة الأردن لضمان الترتيب الجيد للملتقى الاقتصادي واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، مشددًا على أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير الشراكات في مختلف القطاعات الحيوية.



وخلال اللقاء، طرح أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وممثلو القطاعات التجارية، بعض القضايا التي تهم القطاع الخاص، ومنها أهمية التركيز على قطاع الخدمات، وتبادل المعلومات عن الفرص الاقتصادية، ومعالجة بعض الصعوبات التي تواجه قطاع النقل، وتسهيل عملية حصول أصحاب الأعمال على التأشيرات.