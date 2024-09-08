الموقر الصناعية تستقبل استثمارا جديدا بصناعة الأدوية بـ 3 ملايين دينار

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية، عن استثمار جديد في مدينة الموقر الصناعية ضمن قطاع الصناعات الدوائية بقيمة 3 ملايين دينار أردني.

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وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الأحد، أن الاستثمار الجديد المستقطب سيتخصص بإنتاج الأدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية وسيوفر قرابة 40 فرصة عمل في مرحلة الإنتاج الأولية للعمالة الأردنية.



ووقع اتفاقية الاستثمار مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، وعن شركة جاز للصناعات الدوائية الدكتورة رشا صبحي العيد، وعن صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة جميل عنز.



وقال جويعد، إن الاستثمار الصناعي في المدن الصناعية الأردنية هو عماد نهضتها حيث تضم المدن الصناعية الأردنية التي تتبع للشركة استثمارات متميزة شكلت علامة فارقة في الصناعة الأردنية التي أثبتت تنافسيتها في مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى النهضة الاقتصادية التي تقودها شركة المدن الصناعية من خلال مدنها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة التي تضم اليوم قرابة 915 شركة صناعية عاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية والأسواق العالمية، ووفرت نحو 60 ألف فرصة عمل، في حين تجاوزت صادراتها 3 مليارات دينار لمختلف دول العالم.



وأكد أن هذا الاستثمار الجديد سينضم إلى الاستثمارات المتميزة في المدن الصناعية الأردنية، تحديداً في مدينة الموقر الصناعية التي تضم لغاية اليوم 96 استثماراً صناعياً بحجم 632 مليون دينار وفرت قرابة 5 آلاف فرصة عمل.



من جهتها، أشارت الدكتورة العيد، الى أن استثمار الشركة في مدينة الموقر الصناعية جاء نتيجة البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها المدينة والحوافز والإعفاءات الممنوحة للاستثمارات الصناعية فيها.



وبينت أن شركة جاز هي نتاج شراكة متميزة مع صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتة الى أن مشروع الشركة الذي سيقام في مدينة الموقر الصناعية على مساحة 8000 متر مربع من المباني الصناعية الجاهزة سيكون من أكثر الشركات الصناعية تميزاً في منطقة الشرق الأوسط، نظراً للمواصفات ونوعية الأدوية التي سيتم إنتاجها من قبل الشركة.



وأكدت أن منتجات الشركة تستهدف بالدرجة الأولى التصدير للسوق الخارجي، نظراً للطلب على منتجاتها.