النقابة اللوجستية: ارتفاع عدد الحاويات الواردة للعقبة الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- أظهرت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، أن عدد الحاويات الواردة لميناء حاويات العقبة خلال شهر تشرين الثاني الماضي ارتفع بنسبة 15.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وحسب رئيس النقابة نبيل الخطيب، وصل عدد الحاويات الواردة لميناء حاويات العقبة خلال الشهر الماضي من العام الحالي إلى 42562 حاوية، مقابل 36790 حاوية لنفس الفترة من العام الماضي 2023.



وقال الخطيب، إن هذا التحسن يدل على أننا سنصل إلى نقطة التعادل فيما يخص أعداد الحاويات الواردة لميناء حاويات العقبة مع نهاية العام الحالي مقارنة عما كانت عليه خلال العام الماضي، على الرغم من الظروف غير المستقرة لحركة الملاحة بمنطقة البحر الأحمر.



وأضاف أنه في مقابل التحسن بأعداد الحاويات الواردة، هناك تراجع نسبته 20 بالمئة لجهة الحاويات المصدرة خلال الشهر الماضي، حيت تراجعت إلى 10037 حاوية، مقابل 12545 حاوية خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وبين أن أعداد الحاويات التي وردت إلى ميناء حاويات العقبة خلال الــ 11 شهرا الماضية من العام الحالي تراجعت بنسبة 6.54 بالمئة، حيث بلغت 386857 حاوية، مقابل 413907 حاويات لنفس الفترة من العام الماضي.



وذكر أن أعداد الحاويات الصادرة من المملكة تراجعت كذلك بنسبة 13.8 بالمئة خلال الـ 11 شهرا الماضية من العام الحالي، حيث سجلت 98594 حاوية، مقابل 114475 حاوية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مؤكدا أن ذلك مرتبط بأزمة الملاحة العالمية بمنطقة البحر الأحمر.



وقال الخطيب "بدأنا نشهد خلال الفترة الأخيرة وجود تحسن ملحوظ لجهة الحاويات الواردة لميناء حاويات العقبة والصادرة كذلك، مقارنة عما كانت عليه في بداية العام الحالي، معبرا عن أمله باستمرار ذلك مع نهاية العام الحالي".



وأوضح الخطيب الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، أن أجور الشحن البحري لا زالت ثابته على ارتفاع كما كانت عليه منذ بدء أزمة البحر الأحمر، وتوجه الكثير من خطوط الملاحة العالمية الرئيسية نحو رأس الرجاء الصالح.



وتأسست النقابة اللوجستية الأردنية عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.



وتحتفظ النقابة اللوجستية بتمثل المنظمة الدولية لوسطاء الشحن متعدد الوسائط ( فياتا) في الأردن التي تأسست عام 1926 في سويسرا وهي منظمه غير حكومية.



بترا

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