النقابة اللوجستية: 18% نسبة زيادة عدد الحاويات الواردة في ميناء العقبة العام الماضي

الوكيل الإخباري- كشفت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، عن زيادة بعدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال العام الماضي بنسبة 17.96 بالمئة.

وأظهرت المعطيات الإحصائية ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال العام إلى 503700 حاوية، مقابل 426988 حاوية في 2024.



وأشارت المعطيات كذلك إلى زيادة بعدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة من المملكة عبر ميناء حاويات العقبة، خلال العام الماضي بنسبة 7.67 بالمئة مقارنة مع عام 2024.



ووفقًا للمعطيات، ارتفع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة عبر ميناء الحاويات لخارج المملكة خلال العام الماضي إلى 117085 حاوية مقابل 108736 حاوية بالعام 2024.



وأظهرت المعطيات الإحصائية، ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر كانون الأول من العام الماضي بنسبة 15.95 بالمئة، حيث وصل عددها إلى 47407 حاوية، مقابل 40883 حاوية لنفس الشهر من 2024.



كما شهد عدد الحاويات الصادرة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر كانون الأول من العام الماضي، ارتفاعًا بنسبة 12.5 بالمئة، حيث سجل 12090 حاوية، مقابل 10743 حاوية لنفس الشهر من عام 2024.



وأكد رئيس النقابة نبيل الخطيب أن العام الماضي شهد نشاطًا ملاحيًا، لافتًا في ميناء حاويات العقبة، ما يعكس التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني بالعام الماضي وبخاصة لجهة حركة الصادرات، أو تجارة الترانزيت.



وبين الخطيب، أن عودة النشاط الملاحي لميناء حاويات العقبة عما كان عليه خلال سنوات ماضية، انعكس على عجلة النشاط التجاري ومختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما قطاع النقل الذي يعد من المحركات الأساسية لمجمل النشاط الاقتصادي.



يشار إلى أن النقابة اللوجستية الأردنية، تأسست عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن، وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.